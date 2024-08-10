Нутрициолог рассказала о принципах интуитивного питания

Интуитивное питание носит больше психотерапевтический характер и может быть важным шагом на пути к осознанности в питании, однако ждать от него похудения или принципиального улучшения самочувствия не стоит.
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