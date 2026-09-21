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Генич о 1-й трети сезона РПЛ: «Масса разочарований. Стабильностью никто не может похвастаться: ни «Краснодар», ни «Спартак», ни «Зенит». Всех шатает и колбасит»

Комментатор Константин Генич подвел итоги первых 9 туров в сезоне РПЛ . «Главные открытия на старте сезона? Для меня первая треть сезона — это масса разочарований.

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