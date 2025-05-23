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Названо предполагаемое место следующего масштабного удара ВСУ по России

Названо предполагаемое место следующего масштабного удара ВСУ по России

На этом фоне стало известно число находящихся в плену на Украине российских военных. Подоляка назвал предполагаемое место следующего масштабного удара ВСУ по России Военный аналитик Юрий Подоляка прокомментировал текущую обстановку в зоне боевых действий.

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