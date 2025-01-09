Юрий Кот "Три масштабных проекта Зеленского привели его к сказочному личному обогащению. Так, опальный украинский народный депутат Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, подсчитал, сколько заработал денег Зеленский, находящийся у власти.
Клоуны — это мы с вами, по мнению Зеленского, а он изобретательный вор
Комментарии
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Misha Glusch
и 9 граммов бонусом ему...
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7 час.
Патимат Ганапиева
Зато Зеленский войдёт в историю человечества ( если оно сохранится), как самый кровавый, безжалостный, подлый, и циничный диктатор! Наверное, Зеленский -лицо человечества сегодня! Посмотрите, он становится похож на дьявола, в волосах рожки просвечивают! И это ужасно! Зло побеждает добро!
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6 час.
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