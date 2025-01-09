Клоуны — это мы с вами, по мнению Зеленского, а он изобретательный вор

Патимат Ганапиева

Зато Зеленский войдёт в историю человечества ( если оно сохранится), как самый кровавый, безжалостный, подлый, и циничный диктатор! Наверное, Зеленский -лицо человечества сегодня! Посмотрите, он становится похож на дьявола, в волосах рожки просвечивают! И это ужасно! Зло побеждает добро!