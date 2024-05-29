В Филоновской станице детский оздоровительный лагерь "Золотой колос" готовят к началу оздоровительной кампании, которая по распоряжению Губернатора Волгоградской области стартовала с 25 мая.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Филоновской станице детский оздоровительный лагерь "Золотой колос" готовят к началу оздоровительной кампании, которая по распоряжению Губернатора Волгоградской области стартовала с 25 мая.