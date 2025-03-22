Апти Алаудинов: ВСУ после подрыва ГИС Суджа являются моральными уродами

Подрыв газоизмерительной станции "Суджа" является агонией киевского режима, а его война с гражданской инфраструктурой – "моральным уродством", считает командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
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