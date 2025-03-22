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Апти Алаудинов: ВСУ после подрыва ГИС Суджа являются моральными уродами

Апти Алаудинов: ВСУ после подрыва ГИС Суджа являются моральными уродами

Подрыв газоизмерительной станции "Суджа" является агонией киевского режима, а его война с гражданской инфраструктурой – "моральным уродством", считает командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

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Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
Что взорвали плохо. А, что газ, нефть не станет поступать в Европу - хорошо. Нам ещё есть что своему населению газифицировать и снижать цены на топливо.
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11 час.
Татьяна Пушкарь
Ни какой пощады этим выродкам рода человеческого
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2 час.
евгений черкашин
Убивать всех подряд украинских мразей.
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34 мин.
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