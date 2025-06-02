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После российского Перл-Харбора обязательно должен быть Мидуэй

После российского Перл-Харбора обязательно должен быть Мидуэй Да, это воскресение войдет в историю СВО и новейшей истории, потому что вполне может быть сопоставимо с входом СВУ в Курскую область.

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