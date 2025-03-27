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Вечерний Новосибирск

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Выдачу ипотеки по двум документам возобновил ВТБ

Выдачу ипотеки по двум документам возобновил ВТБ

По информации пресс-службы ВТБ (ПАО ) банк возобновил выдачу ипотеки по двум документам Дополнительными инструментами управления рисками в условиях консервативной риск-политики, рекомендованной Банком России, являются повышенные первый взнос не менее 40% от стоимости жилья и процентная ставка по данной программе будет выше на 1 процентный пункт.

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