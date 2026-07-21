«Не надо говорить про перегрузку»: заслуженный учитель РФ Ямбург оценил итоги ЕГЭ

ЕГЭ – это социальный лифт, уверен эксперт Исчезновение тестовой «угадайки», появление эссе по истории, возможность пересдать любой предмет и свобода выбора вузов – ЕГЭ‑2026 стал принципиально иным, уверен заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
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