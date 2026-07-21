МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 741 подписчик

«Не надо говорить про перегрузку»: заслуженный учитель РФ Ямбург оценил итоги ЕГЭ

«Не надо говорить про перегрузку»: заслуженный учитель РФ Ямбург оценил итоги ЕГЭ

ЕГЭ – это социальный лифт, уверен эксперт Исчезновение тестовой «угадайки», появление эссе по истории, возможность пересдать любой предмет и свобода выбора вузов – ЕГЭ‑2026 стал принципиально иным, уверен заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии