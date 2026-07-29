Большинство членов сената США поддержали рассмотрение законопроекта об ужесточении санкций против России и Ирана, внесенного вошедшим в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга покойным сенатором Линдси Грэмом.
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