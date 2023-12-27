Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 786 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Парков
    Уж не Дзержинского, а хотя бы Лаврентия Павловича призвать на помощь нашим силовикам. Был один НКВД (Народный комисса...Подоляка и Ремесл...
  • pg_shkirin петр
    вот и Бастрыкин обгадился, у нас был один порядочный человек- ПРИГОЖИН, но эта продажная верхушка его за это и грохнула!Подоляка и Ремесл...
  • Александр Потехин
    Пожму руку Путину...

Янки перед своей кончиной совсем "уху"... того - ели, объявив территориальные претензии сразу нескольким странам. Запахло ядерной войной...

Янки перед своей кончиной совсем "уху"... того - ели, объявив территориальные претензии сразу нескольким странам. Запахло ядерной войной...

    США объявили претензии на миллионы квадратных километров Арктики, территории в Тихом океане, Мексиканском заливе и Беринговом море.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Артем Казаков
да так-то и над Гавайами когда-то Русский флаг развивался,если что.А как сказал император Николай I,: -&quot; Там ,где русский флаг единожды поднят,он опускаться не должен&quot;  )))))))
Ответить
12 час.
Вадим Скоробогатов
ХЕРгемон делает так только потому...что по роже давно не получал....А ядерная война...Это их КОНЕЦ ВСЕГО....
Ответить
8 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
У США и статуя в заливе...ЭТО БОГИНЯ ТЬМЫ...ГЕКАТА..Один к одному....А не какая там свобода.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх