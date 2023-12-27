Янки перед своей кончиной совсем "уху"... того - ели, объявив территориальные претензии сразу нескольким странам. Запахло ядерной войной...

Артем Казаков да так-то и над Гавайами когда-то Русский флаг развивался,если что.А как сказал император Николай I,: -" Там ,где русский флаг единожды поднят,он опускаться не должен" )))))))

Вадим Скоробогатов ХЕРгемон делает так только потому...что по роже давно не получал....А ядерная война...Это их КОНЕЦ ВСЕГО....