Всем неработающим пенсионерам начислят единовременную выплату: узнайте все детали! Юлия ЧелкановаГраждане, получающие пенсии по старости и инвалидности, не имеющие работы, смогут получить новую единовременную финансовую помощь.
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