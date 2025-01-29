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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бруклин» проявляет интерес к Де’Аарону Фоксу, но главной целью по-прежнему видит Янниса Адетокумбо

Как сообщает New York Post, «Бруклин» интересуется разыгрывающим «Сакраменто». При этом главной целью клуба остается форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо.

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