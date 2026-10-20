В Новомосковском округе Москвы утвержден план обновления дорог на 18 гектарах в Горчаково и Птичном. Проект включает реконструкцию улиц и строительство нового отрезка Лесной улицы для улучшения доступа к соцобъектам, сообщил Владимир Ефимов.