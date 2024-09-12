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Афиша. День Города

Афиша. День Города

Специально для удобства жителей и гостей окружной столицы создан сайт, на котором в формате «всё и сразу» – праздничная программа, анонсы основных событий, гид по «вкусняшкам».

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