В румынском городе Питешти 15-летний подросток напал с мачете на одноклассников в туалете лицея. Два человека получили ранения, сообщила 22 октября школьная инспекция уезда Арджеш.
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