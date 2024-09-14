Храню чеснок круглый год по кавказскому методу, он даже весной как будто только что с грядки (с удовольствием делюсь способом)

Что же представляет из себя мой замечательный способ? Внимательно читайте дальше, и вы сможете всю зиму наслаждаться замечательным, наисвежайшим чесноком! Когда-то давно мне посоветовала свекровь чеснок хранить в специальном ящике, что находится в холодильнике.
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