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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Храню чеснок круглый год по кавказскому методу, он даже весной как будто только что с грядки (с удовольствием делюсь способом)

Что же представляет из себя мой замечательный способ? Внимательно читайте дальше, и вы сможете всю зиму наслаждаться замечательным, наисвежайшим чесноком! Когда-то давно мне посоветовала свекровь чеснок хранить в специальном ящике, что находится в холодильнике.

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