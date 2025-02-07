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Царьград

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Неуловимый Аскеров*: Бывший игрок "Что? Где? Когда" не вернётся в Россию. А его кто-то звал?

Неуловимый Аскеров*: Бывший игрок "Что? Где? Когда" не вернётся в Россию. А его кто-то звал?

Неуловимый Ровшан Аскеров*, бывший звёздный игрок телепроекта "Что? Где? Когда", заявляет, что никогда не вернётся в Россию.

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