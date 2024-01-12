Чиновниц попросили не надевать дорогие шубы на встречи с жителями

Одежда должна показывать единство с народом или хотя бы близость к нему В правительстве Саратовской области с нового года неофициально ввели "антишубовый дресс-код", сообщает местное издание "Взгляд-инфо".
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