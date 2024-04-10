Как правильно оформить дарение земельного участка в России: разъяснения от депутата Гаврилова Елена ГалицкаяВ последнее время вопросы о правовых аспектах собственности на земельные участки становятся все более актуальными для россиян.
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