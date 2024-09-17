Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий анин
    Военную ВСУ Лапыч...
  • Eduard
    Зеленский давно нк лидер,а самозванец!Избранный президе...
  • Vova Гарин
    Стрелять уродов,это неисправимо.Троих пострадавши...

Медведев призвал готовиться к отражению украинских ударов по России

Медведев призвал готовиться к отражению украинских ударов по России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад не ограничивает Киев в возможности наносить удары по территории России с использованием потенциала НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
По Европе и США врежте! Война идет только потому что это затранивает Россию и Украину! Когда врежут по странам Европы,взорвут например Правительственные здания,сразу&quot;прддержка&quot; Украинк прекратится!
Ответить
19 час.
Eduard
По США врежте! Прекратят сразу вмещиваться и красть чужие деньги.Никого не пугает НАТО,их боятся жалкие прибалты,потому что у них ядерного оружия нет!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх