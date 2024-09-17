Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад не ограничивает Киев в возможности наносить удары по территории России с использованием потенциала НАТО.
Медведев призвал готовиться к отражению украинских ударов по России
Комментарии
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Eduard
По Европе и США врежте! Война идет только потому что это затранивает Россию и Украину! Когда врежут по странам Европы,взорвут например Правительственные здания,сразу"прддержка" Украинк прекратится!
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19 час.
Eduard
По США врежте! Прекратят сразу вмещиваться и красть чужие деньги.Никого не пугает НАТО,их боятся жалкие прибалты,потому что у них ядерного оружия нет!
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19 час.
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