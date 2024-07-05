Анонс Anoxia Station, бум кооперативных игр в Steam, боевая система Avowed, релиз Zenless Zone Zero…

Стартовал ролевой экшен Zenless Zone Zero от создателей Genshin Impact; автор DØM RUSALOK и Loretta анонсировал хоррор-стратегию Anoxia Station; в Suicide Squad: Kill the Justice League заглянет Миссис Фриз; кооперативные игры стали самыми продаваемыми в Steam; Elden Ring получила свежий апдейт; Wii U умерла окончательно; разработчики .
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