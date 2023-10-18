Фото: ТАСС / Артем Геодакян 17 октября 2023, 19:00. Надежды сбежавших из России разбивает обозреватель «Абзаца» Филипп Фиссен.
Нет, возвращенцы: почему мы не ждём релокантов назад
Комментарии
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sozopolpiter воробьев
почему предателей не судим и не конфискуем нажитое их "непосильным трудом"? а потому, что предатели такие законы издают, под себя законы делают.
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18 час.
ШКИПЕР
И тем не менее не Фридман не понёс наказания , а такие ,как Ургант,Лорак и др , так те вообще появились на ТВ .
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18 час.
VG
Vasily Golov
В России 32 года лихие годы.Каждый более лихой.Сбежали от мобилизации "от лихого 2022ггода". Возвратились.Лихо и Родина простила нарушение Конституционной обязанности. Мимо кассы налоговой службы-бюджетов пролетает до 16 трлн руб-ничего страшного.Оптимизация налоговой нагрузки бизнесу.
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18 час.
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