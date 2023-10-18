Нет, возвращенцы: почему мы не ждём релокантов назад

sozopolpiter воробьев почему предателей не судим и не конфискуем нажитое их "непосильным трудом"? а потому, что предатели такие законы издают, под себя законы делают.

ШКИПЕР И тем не менее не Фридман не понёс наказания , а такие ,как Ургант,Лорак и др , так те вообще появились на ТВ .