Экс-директора тюменского психинтерната осудили за коррупцию: «отжал» квартиру у пациентов и запасался патронами

ТЮМЕНЬ, 12 апреля, ФедералПресс. Тюменский районный суд вынес приговор экс-директору Винзилинского психоневрологического интерната Александру Приходько за превышение полномочий и незаконное хранение патронов.
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