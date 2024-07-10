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Алькарас о Медведеве: «Он как стена, от которой все отскакивает. Даже сумасшедшие удары Даниил умудряется доставать»

Алькарас о Медведеве: «Он как стена, от которой все отскакивает. Даже сумасшедшие удары Даниил умудряется доставать»

Они второй год подряд встретятся в полуфинале «Уимблдона». В личке испанец ведет 4:2. «Для меня самое сложное в игре с Даниилом – то, что он может возвращать любые мячи.

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