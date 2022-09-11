Названа причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС

Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС (ЗАЭС) связана с вероятностью аварийной ситуации из-за постоянно меняющейся нагрузки, а также режимов работы турбин и реакторов по причине обстрелов высоковольтных линий и энергетической инфраструктуры.