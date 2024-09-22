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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая статья: Warhammer 40,000: Space Marine 2 — резня и веселье во славу Императора. Реценз...

Новая статья: Warhammer 40,000: Space Marine 2 — резня и веселье во славу Императора. Реценз...

Новая статья: Warhammer 40,000: Space Marine 2 — резня и веселье во славу Императора. РецензияСиквел культовой Warhammer 40,000: Space Marine с трепетом и надеждой ждали как убеждённые адепты «сорокатысячника», так и простые фанаты жёстких «мясных» шутеров.

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