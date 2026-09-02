«Россия нам не партнер» — Пашинян своим заявлением крепко подставил два миллиона соплеменников

Леонид Крутаков: Давно нужны политические шаги по ограничению возможностей армянской диаспоры, да и ее численности Ирина Мишина Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Материал комментируют: Александр Асафов Леонид Крутаков Россия и Армения больше не являются стратегическими союзниками, — заявил Никол Пашинян.
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