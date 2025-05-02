RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 515 подписчиков

Учёный Самуэли: Румыния преследует тех, кто мешает ей продвигать фейки о России

Учёный Самуэли: Румыния преследует тех, кто мешает ей продвигать фейки о России

Румыния преследует всех, кто мешает ей продвигать фейки о якобы угрозе России и её вмешательстве в выборы, рассказал в эфире RT International старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх