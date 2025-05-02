Румыния преследует всех, кто мешает ей продвигать фейки о якобы угрозе России и её вмешательстве в выборы, рассказал в эфире RT International старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли.
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