Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

В ходе проведения специальной военной операции экипажи штурмовиков, предназначенных для поддержки сухопутных войск и уничтожения целей по заданным координатам, продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ.
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