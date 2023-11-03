Церковный праздник сегодня 4 ноября 2023 года посвящён чудотворной иконе и почитанию святых мучеников Валерия БрыжаченкоВ субботу, 4 ноября 2023 года, православные христиане отмечают церковные праздники, посвященные важным святыням.
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