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Это’О о позиции УЕФА против продажи прав на ЧМ: «У Камеруна были бы свои Мбаппе и Тчуамени при бюджете 20 или 40 млн долларов в год. Мы никогда не будем смотреть на вещи одинаково»

Президент Федерации футбола Камеруна  Самюэль Это′О заявил, что европейские футбольные ассоциации не смогут понять проблемы африканских.

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