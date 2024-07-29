Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Мы управляем вами, русским конец": Мигрант с паспортом России записал "признание"

"Мы управляем вами, русским конец": Мигрант с паспортом России записал "признание"

"МЫ УПРАВЛЯЕМ ВАМИ, РУССКИМ КОНЕЦ": МИГРАНТ С ПАСПОРТОМ РОССИИ ЗАПИСАЛ "ПРИЗНАНИЕ" Мигрант с паспортом России записал "признание", высказав всё, что он думает о коренных жителях нашей страны: "Мы управляем вами, русским конец".

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