"МЫ УПРАВЛЯЕМ ВАМИ, РУССКИМ КОНЕЦ": МИГРАНТ С ПАСПОРТОМ РОССИИ ЗАПИСАЛ "ПРИЗНАНИЕ" Мигрант с паспортом России записал "признание", высказав всё, что он думает о коренных жителях нашей страны: "Мы управляем вами, русским конец".
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