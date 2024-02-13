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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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EA потратила 125 млн долларов на создание провального магического шутера Immortals...

EA потратила 125 млн долларов на создание провального магического шутера Immortals...

EA потратила 125 млн долларов на создание провального магического шутера Immortals of AveumНовый отчет проливает свет на то, сколько EA вложила в свой однопользовательский шутер Immortals of Aveum, который получил смешанные отзывы и был признан финансовым провалом.

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