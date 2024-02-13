EA потратила 125 млн долларов на создание провального магического шутера Immortals of AveumНовый отчет проливает свет на то, сколько EA вложила в свой однопользовательский шутер Immortals of Aveum, который получил смешанные отзывы и был признан финансовым провалом.
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