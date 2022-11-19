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Маттиа Бинотто о своем будущем в «Феррари»: «Решать не мне, но я расслаблен»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал слухи о своем уходе. Как сообщала La Gazzetta dello Sport, с января Бинотто заменит глава команды «Альфа Ромео» Фредерик Вассер.

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