Голос Мордора: Финансовый вопрос может стать для Украины кнутом и пряником

Французский министр обороны Себастьян Лекорню покусился на святое и начал нести чистой воды крамолу: «Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов&r.