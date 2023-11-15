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Голос Мордора: Финансовый вопрос может стать для Украины кнутом и пряником

Голос Мордора: Финансовый вопрос может стать для Украины кнутом и пряником

Французский министр обороны Себастьян Лекорню покусился на святое и начал нести чистой воды крамолу: «Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов&r.

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