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Объем торговли провинции Хайнань со странами АСЕАН увеличился на 79,1% за первые восемь месяцев 2024 года

Объем торговли провинции Хайнань со странами АСЕАН увеличился на 79,1% за первые восемь месяцев 2024 года

За первые восемь месяцев 2024 года объем торговли южной китайской провинции Хайнань со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) увеличился на 79,1%, до 39,16 млрд юаней (5,54 млрд долларов).

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