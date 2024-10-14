Объем торговли провинции Хайнань со странами АСЕАН увеличился на 79,1% за первые восемь месяцев 2024 года

За первые восемь месяцев 2024 года объем торговли южной китайской провинции Хайнань со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) увеличился на 79,1%, до 39,16 млрд юаней (5,54 млрд долларов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии