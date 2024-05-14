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Алиханов сообщил о разработке ключевых промышленных проектов

Алиханов сообщил о разработке ключевых промышленных проектов

В Правительстве идет формирование ключевых проектов в сфере радиоэлектроники, станкостроения, медицинской техники, беспилотных авиасистем, сообщил кандидат на должность главы Минпромторга Антон Алиханов на пленарном заседании Госдумы 14 мая.

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