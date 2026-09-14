Ивановцы стали лидерами многодневной велогонки «Россия»

Более 500 км преодолели ивановцы Дмитрий Беляев и Сергей Юхатов по итогам восьми этапов многодневной велогонки «Россия» по регионам «Золотого кольца» и стали победителями командного зачета.
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