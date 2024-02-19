ИИ показал «новые языковые способности». Нейросеть обучается сама

ИИ-модель преобразования текста в речь от Amazon демонстрирует способности, которым ее не училиНедавно компания Amazon представила новую модель преобразования текста в речь (TTS), которая демонстрирует языковые способности, выходящие за рамки ее параметров обучения.
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