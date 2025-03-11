Буря в пустыне

﻿﻿«Первая атака на ядерный центр Туваша состоялась днем ​​18 января 1991 года. В атаке участвовали 32 самолета F-16C, оснащенных обычными неуправляемыми бомбами, в сопровождении 16 истребителей F-15C, 4 постановщиков помех EF-111, 8 истребителей-охотников за радиолокационными установками F-4G и 15 самолетов-заправщиков KC-135" — Отчет генерал-лейтенанта Чака Хорнера, командующего многонациональными военно-воздушными силами в Персидском заливе.