Буря в пустыне

«Первая атака на ядерный центр Туваша состоялась днем 18 января 1991 года. В атаке участвовали 32 самолета F-16C, оснащенных обычными неуправляемыми бомбами, в сопровождении 16 истребителей F-15C, 4 постановщиков помех EF-111, 8 истребителей-охотников за радиолокационными установками F-4G и 15 самолетов-заправщиков KC-135" — Отчет генерал-лейтенанта Чака Хорнера, командующего многонациональными военно-воздушными силами в Персидском заливе.
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