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Пятый канал

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«Небеса приветствуют ее, прошу помолиться»: трагедия в семье Тамары Акуловой и Юрия Шерлинга

«Небеса приветствуют ее, прошу помолиться»: трагедия в семье Тамары Акуловой и Юрия Шерлинга

18 сентября 2026 года в блоге Юрия Шерлинга — режиссера, композитора, создателя Камерного еврейского музыкального театра, фигуры в московской культурной тусовке почти мифологической — появилась короткая запись: «От нас ушла Анна Шерлинг.

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