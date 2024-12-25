Владимир Зеленский не справился с обязанностями президента и обманул своих избирателей. Об этом на канале «PBDPodcast‬» заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».