Страна и люди

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Итальянская и японская тяжелая артиллерия Первой мировой войны

Итальянская и японская тяжелая артиллерия Первой мировой войны

Фотография, словно прямо-таки из англо-бурской войны! Тогда там использовались такие орудия. Впрочем, из подобных пушек и у нас обстреливали Кремль в июле 1918 и даже использовали их под Москвой в 1941… Люблю я макароны,Любовью к ним пылаю неземною.

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