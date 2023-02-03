Итальянская и японская тяжелая артиллерия Первой мировой войны

Фотография, словно прямо-таки из англо-бурской войны! Тогда там использовались такие орудия. Впрочем, из подобных пушек и у нас обстреливали Кремль в июле 1918 и даже использовали их под Москвой в 1941… Люблю я макароны,Любовью к ним пылаю неземною.