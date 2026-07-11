Последствия ливня, прошедшего 10 июля, устраняют в Иркутске

В Иркутске снова прошел сильный дождь. 10 июля во время дождя в Единую дежурную диспетчерскую службу Иркутска от горожан поступило более 20 обращений по поводу подтоплений отдельных объектов и поваленных деревьях.
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