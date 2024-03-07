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Милан Вьештица: «Если спросить серба, почему он любит Путина, он не сможет ответить – любят его и все. Все знают, что Сербия и Россия – братские страны»

– Совсем скоро в гости к России приедет сборная Сербии. Сейчас с россиянами мало кто готов играть. Как вы относитесь к такому матчу? – Рад, что Сербия сыграет с Россией, потому что все знают, что это две братские страны.

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