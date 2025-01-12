В Швейцарии потребовали отставки главы минобороны

Уйти в отставку из-за провальной политики в области безопасности призвала главу минобороны Швейцарии Виолу Амхерд крупнейшая политическая сила страны Швейцарская народная партия (UDC), следует из заявления, опубликованного 12 января на сайте партии.
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