В Панфилово прошло увлекательное мероприятие — детский увлекательный квест, посвященный замечательному празднику — Дню защиты детей! Ребята окунулись в мир приключений, загадок и весёлых испытаний.
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В Панфилово прошло увлекательное мероприятие — детский увлекательный квест, посвященный замечательному празднику — Дню защиты детей! Ребята окунулись в мир приключений, загадок и весёлых испытаний.