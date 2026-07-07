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Как основатель «Питерского щита» Константин Рязанцев переодел рэпера Icergergert и стал крестным отцом пацанского стритвира?

Как основатель «Питерского щита» Константин Рязанцев переодел рэпера Icergergert и стал крестным отцом пацанского стритвира?

Сколотил комьюнити из футболистов «Зенита», борцов MMA и рэперов, открыл бутик в Москве, дропнул коллабы с тату-гуру Madame Buraka (набивает Дуа Липе!) и планирует зверскую совместку с Эрмитажем! ТОП50 2026! .

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