Ядерные силы ВВС США на спутниковых снимках: баллистические ракеты шахтного базирования

В ежегодно публикуемом отчете ведущих экспертов Федерации американских ученых Nuclear Notebook 2024 говорится, что по сравнению с прошлым годом количественно ядерный арсенал Соединённых Штатов не изменился.
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